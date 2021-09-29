Стюардесса рассказала, в какой одежде лучше летать

Андреа Фишбах, стюардесса американских авиалиний, назвала предметы гардероба, которые больше всего подходят для полета на самолете, по мнению членов экипажа. Об этом сообщает издание Yahoo Style UK.
По словам бортпроводницы, в дорогу следует выбирать только удобную одежду, исходя из соображений практичности и безопасности.
«Я бы посоветовала не надевать ничего такого, что сковывает движения. Вы должны чувствовать себя максимально комфортно. Это поможет избежать различных проблем, связанных с отеками и спазмами. Вздутие живота — серьезная проблема даже для членов летного состава, поэтому лучше надевайте что-нибудь с эластичной резинкой на талии», — рассказала девушка.
Бортпроводница объяснила, что короткие топы, шорты и легинсы не рекомендуется выбирать для длительных перелетов.
«Все мы знаем, что в самолетах часто бывает холодно, поэтому есть риск замерзнуть», — отметила Фишбах, обратив внимание на то, что далеко не все авиакомпании выделяют пассажирам пледы.
Еще одна ошибка — туфли на каблуке или вьетнамки. По мнению бортпроводницы, в подобной обуви будет тяжело пробираться к аварийному выходу или спускаться по надувному трапу в случае экстремальной ситуации.