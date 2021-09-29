Стюардесса рассказала, в какой одежде лучше летать

«Я бы посоветовала не надевать ничего такого, что сковывает движения. Вы должны чувствовать себя максимально комфортно. Это поможет избежать различных проблем, связанных с отеками и спазмами. Вздутие живота — серьезная проблема даже для членов летного состава, поэтому лучше надевайте что-нибудь с эластичной резинкой на талии», — рассказала девушка.