Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Семья лишилась долгожданного отдыха на роскошном курорте из-за одной ошибки

Lenta.ru
1 час назад

Британская семья лишилась долгожданного отдыха на роскошном курорте из-за ошибки в системе бронирования. Об этом пишет Mirror.

Семья лишилась отдыха на роскошном курорте из-за одной ошибки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ян Томлинсон (Ian Tomlinson) вместе с женой и двумя детьми решил провести отпуск в пятизвездочном отеле, расположенном в графстве Корнуолл. Курорт славится аквапарком, центром водных видов спорта и плавучей волейбольной площадкой.

Путешественники зарезервировали номер через сервис Booking.com за полгода до поездки, а до отеля добирались самостоятельно четыре часа. Однако по прибытии оказалось, что в системе бронирования произошел сбой и вместо Томлинсонов сотрудники гостиницы заселили других постояльцев, при этом свободных номеров уже не было.

После обращения в Booking.com туристам предложили бесплатно разместиться в отеле города Аксбридж (пригород Лондона), расположенном в 250 милях от Корнуолла (402 километра).

«У меня было двое очень усталых и расстроенных детей, которым не терпелось поплавать в бассейне. Моя жена плакала. Наш отдых был испорчен»,

— пожаловался глава семейства.

В итоге британцам возместили расходы на оплату гостиницы, а также выплатили компенсацию за причиненные неудобства в размере 700 фунтов стерлингов (примерно 68 тысяч рублей).

Новости путешествий,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители