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Раскрыты самые бюджетные направления для отдыха в ноябрьские праздники

Lenta.ru
1 час назад

Эксперты туриндустрии раскрыли самые бюджетные направления для отпуска в начале ноября. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru, передает портал «Турпром».

Раскрыты бюджетные направления на ноябрьские праздники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«По статистике, туристы бронируют жилье на ноябрьские праздничные выходные от двух до десяти ночей и тратят от 1,6 до 5,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в ноябре в Калининграде, дороже — в Великом Новгороде»,

— заявили аналитики.

Так, средняя стоимость проживания в гостинице Калининграде за одну ночь составляет 1673 рубля, в Кисловодске — 1748 рублей, в Ялте — 1,7 тысячи рублей. Цены на отели в Ростове-на-Дону начинаются от 1,9 тысячи рублей в сутки на человека.

Чуть дороже обойдется туристу жилье в Сочи — 2,2 тысячи и в Санкт-Петербурге — 2,7 тысячи рублей. Как указали эксперты, самая высокая стоимость гостиниц на начало ноября наблюдается в Казани и Великом Новгороде, где одна ночь размещения стоит 4,8 и 5,9 тысячи рублей соответственно.

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