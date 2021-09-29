Раскрыты бюджетные направления на ноябрьские праздники

Эксперты туриндустрии раскрыли самые бюджетные направления для отпуска в начале ноября. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru, передает портал «Турпром».

«По статистике, туристы бронируют жилье на ноябрьские праздничные выходные от двух до десяти ночей и тратят от 1,6 до 5,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в ноябре в Калининграде, дороже — в Великом Новгороде»,

— заявили аналитики.

Так, средняя стоимость проживания в гостинице Калининграде за одну ночь составляет 1673 рубля, в Кисловодске — 1748 рублей, в Ялте — 1,7 тысячи рублей. Цены на отели в Ростове-на-Дону начинаются от 1,9 тысячи рублей в сутки на человека.