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Непал возобновляет выдачу виз по прибытии и отменяет карантин для привитых иностранцев

TURIZM.RUиещё 2
21 час назад

Власти Непала сняли большинство ограничений для полностью вакцинированных иностранных туристов. Эти шаги призваны в кратчайшие сроки возродить туристический сектор страны.

Непал отменяет карантин для привитых иностранцев
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Итак, полностью привитые путешественники теперь снова могут получить въездную визу в Непал уже по прибытии в Катманду. Кроме того, этой категории путешественников не грозит принудительный карантин.

Все, что нужно иметь путешественникам — сертификат о вакцинации. При этом последняя доза вакцины должна быть введена не менее чем за 14 дней до пересечения границы.

Таким образом, российские туристы, привитые отечественным препаратом SPUTNIK V, могут беспрепятственно планировать путешествие в Гималаи. Интересно, что и гражданам Индии, вакцинированным «проблемными» во многих странах Covishield и Covaxin, въезд в Непал разрешили.

Правда, министерство туризма Непала тут же заявило, что даже полностью вакцинированные «все равно должны будут предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста сроком давности не более 72 часов. Добавим, что по прибытии всем иностранным гостям также необходимо пройти экспресс-тест на антиген в непальском международном аэропорту Трибхуван.

Те, кто въезжают в страну по автомобильным дорогам, должны будут получить визу и заполнить специальную онлайн-форму до начала путешествия. Непривитым туристам придется ко всему прочему обзавестись отрицательным ПЦР-ом и сесть на карантин сразу после прибытия.

Напомним, правительство Непала прекратило выдачу виз по прибытии в марте 2021 года. Желающим посетить страну предлагалось пройти обязательный карантин и показать подтверждение брони в одном из отелей, одобренных правительством Непала, минимум на 7 дней. TURIZM.RU

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