Непал отменяет карантин для привитых иностранцев

Власти Непала сняли большинство ограничений для полностью вакцинированных иностранных туристов. Эти шаги призваны в кратчайшие сроки возродить туристический сектор страны.

Итак, полностью привитые путешественники теперь снова могут получить въездную визу в Непал уже по прибытии в Катманду. Кроме того, этой категории путешественников не грозит принудительный карантин.

Все, что нужно иметь путешественникам — сертификат о вакцинации. При этом последняя доза вакцины должна быть введена не менее чем за 14 дней до пересечения границы.

Таким образом, российские туристы, привитые отечественным препаратом SPUTNIK V, могут беспрепятственно планировать путешествие в Гималаи. Интересно, что и гражданам Индии, вакцинированным «проблемными» во многих странах Covishield и Covaxin, въезд в Непал разрешили.

Правда, министерство туризма Непала тут же заявило, что даже полностью вакцинированные «все равно должны будут предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста сроком давности не более 72 часов. Добавим, что по прибытии всем иностранным гостям также необходимо пройти экспресс-тест на антиген в непальском международном аэропорту Трибхуван.

Те, кто въезжают в страну по автомобильным дорогам, должны будут получить визу и заполнить специальную онлайн-форму до начала путешествия. Непривитым туристам придется ко всему прочему обзавестись отрицательным ПЦР-ом и сесть на карантин сразу после прибытия.