Россиянам назвали новые правила получения визы в Египет

Власти Египта ввели новые правила получения виз для иностранных туристов, в том числе из России. Теперь путешественники могут оформить электронный въездной документ для посещения страны, передает Egypt Independent.

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По информации издания, для получения туристической визы необходимо подать заявление на официальном портале министерства внутренних дел республики и оплатить онлайн консульский сбор в размере 25 долларов (1812 рублей) для одноразового посещения страны и 60 долларов (4350 рублей) для многократного въезда. Срок изготовления документа — 24 часа.