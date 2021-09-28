Как провести Новый год на Кавказе и не разориться

Домбай, Архыз, Абхазия – доступные направления для новогодних каникул. «Рамблер» рассказывает куда съездить, на что посмотреть и на чем сэкономить, если хочется провести праздник на Кавказе.

Домбай

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Одно из самых доступных направлений для зимнего отдыха — Домбай. Популярный горнолыжный центр Кавказа расположен в Карачаево-Черкесии в бассейне Теберды.

В последние годы курорт особенно активно развивается. Сейчас здесь действуют несколько десятков трасс разной сложности общей протяженностью 20 километров. Зона катания находится на на высоте от 1630 до 3012 метров.

Интересно, что есть маршруты для новичков и для профессионалов, но есть возможность добраться и до диких трасс на вертолетах.

На курорте уже развита хорошая инфраструктура, много кафе и отелей с возможностью качественно отдохнуть в перерывах между катанием. Цены на ски-пассы варьируются от 1,8 тысячи рублей за день катания. Стоимость перелета Москва-Минеральные Воды составит около 5,6 тысячи рублей, а размещения – 9,2 тысячи рублей в сутки за номер на двух человек.

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Абхазия

Для отдыха наедине с природой простым и доступным вариантом станет Абхазия. В соседней республике теплые, но очень красивые зимы. Можно отправиться на заснеженное горное озеро Рица — дорога туда покажется сказкой любому туристу. Другой вариант — отправиться в горы и забронировать домики. Самый простой вариант — остаться в столице. В Сухуме на Новый год иногда бывает настолько солнечно, что днем можно спокойно гулять в легком джемпере, а завтракать и обедать можно на верандах кафе с видом на живописную набережную. Согласитесь, приятно нежиться на солнышке в январе, слушая плеск волн.

Билет на поезд до Абхазии будет стоить 2-4 тысячи рублей. Примерно столько же будет стоить и ночь в гостинице в сутки.

Архыз