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Россияне раскрыли планы на отдых в осеннем сезоне

Lenta.ru
1 час назад

Россияне рассказали, как провели начало осени, а также раскрыли планы на бархатный сезон. Об этом стало известно из опроса сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Россияне раскрыли планы на отдых в осеннем сезоне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Большинство участников опроса (59 процентов) признались, что проводят осень дома и надеются на приход бабьего лета. Доля тех, кто уже не строит планы на бархатный сезон, а ждет новогодних каникул, составила 17 процентов.

Еще семь процентов респондентов заявили, что проводят осенний сезон на российском юге, шесть процентов — на заграничных направлениях. Также еще шесть процентов россиян отправились путешествовать, однако не на морские курорты. Остальные пять процентов участников опроса отметили, что проживают в регионах страны с теплым и мягким климатом.

Ранее в сентябре туроператоры назвали самые востребованные у россиян направления для путешествий на ноябрьские праздники. Отмечается массовый интерес к поездкам в Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Калининград и на курорты Кавказских Минеральных Вод.

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