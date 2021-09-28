Россияне раскрыли планы на отдых в осеннем сезоне

Россияне рассказали, как провели начало осени, а также раскрыли планы на бархатный сезон. Об этом стало известно из опроса сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Большинство участников опроса (59 процентов) признались, что проводят осень дома и надеются на приход бабьего лета. Доля тех, кто уже не строит планы на бархатный сезон, а ждет новогодних каникул, составила 17 процентов.

Еще семь процентов респондентов заявили, что проводят осенний сезон на российском юге, шесть процентов — на заграничных направлениях. Также еще шесть процентов россиян отправились путешествовать, однако не на морские курорты. Остальные пять процентов участников опроса отметили, что проживают в регионах страны с теплым и мягким климатом.