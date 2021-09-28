Ростуризм ожидает увеличения турпотока на курорты Юга РФ до 20% по итогам летнего сезона

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ростуризм ожидает рост туристического потока в летний сезон на курорты Крыма и Кубани на уровне 10-20% по сравнению с допандемийными показателями 2019 года, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.

"Мы ожидаем от 10 до 20% плюс к показателям лета 2019 года", - сказала Догузова на инвестиционном дне Иркутской области и Республики Бурятия в Сбере.

В конце августа глава Ростуризма сообщала, что поток туристов в основные курортные регионы Юга РФ - Крым и Краснодарский край - по итогам 2021 года может восстановиться до допандемийных показателей, также планируется прирост.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии коронавируса. Тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. Согласно прогнозам на этот год, регион примет около 8 млн человек.