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Грузия построит «дубайские» острова

Lenta.ruиещё 2
57 минут назад

Правительство Грузии заявило о строительстве архипелага искусственных островов на Черном море, в городе Батуми. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на презентации проекта отметила, что результат будет похож на известные дубайские пальмовые острова, передает ТАСС.

Грузия построит «дубайские» острова
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Искусственные острова для развития туризма под названием «Амбассадори айленд» Грузия создаст за счет частных инвестиций. Правительство страны выделило 90 гектаров в поселениях города «Барцхана» и «Тамар» подрядчику «Амбассадори Батуми». Компания потратит на строительство 100 миллионов долларов.

«Я хочу поздравить руководство Аджарии, Батуми и инвестора с такой масштабной, амбициозной, интересной идеей, которая подразумевает создание искусственных островов и полуостровов», — сказала министр.

По словам представителя грузинского правительства, на островах появится несколько гостиниц в совокупности на 500 номеров. Кроме того, на будущем архипелаге планируют возвести развлекательные центры, торговые комплексы и прочие объекты туристической инфраструктуры.

Натия Турнава отметила, что проект сложный с технической точки зрения, поэтому инвестору предстоит провести детальное технико-экономическое исследование с привлечением международных экспертов и соответствующих квалификационных институтов. Она рассчитывает, что на архипелаге появятся рабочие места как минимум для двух тысяч человек.

Ранее российские туристы, побывавшие на отдыхе в Грузии после открытия границ, рассказали о главных раздражающих их минусах местных курортов. Некоторые путешественники были удивлены высоким ценам, чрезмерной общительностью местных жителей и навязчивым сервисом.

Новости путешествий,ИТАР-ТАСС,
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