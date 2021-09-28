Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Названа дата открытия Гоа для россиян

Анна Шутова
1 час назад

Главный министр Гоа Прамод Савант рассказал, что иностранные и местные туристы смогут снова посещать регион только после полной вакцинации от коронавируса всех жителей индийского штата. Об этом сообщает ТАСС.

Названа дата открытия Гоа для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам министра штата, туристам станет доступен курорт, когда Гоа будет на 100 процентов безопасен.

«Мы завершим вакцинацию к 31 октября», — заявил Прамод Савант на пресс-конференции в эфире телеканала NDTV.

Кроме того, он добавил, что через несколько дней будет получено разрешение на возобновление чартерных рейсов на популярный пляжный курорт.

Напомним, что с 5 октября Россия возобновит авиасообщение с пятью странами. Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Также в ближайшее время будет снят запрет на полеты на Гоа и Тенерифе. Кроме того, в октябре увеличится количество рейсов из России в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан и Шри-Ланку.

Ранее на Гоа засняли необычное происшествие. Индийский турист заехал на автомобиле на один из пляжей и случайно утопил арендованную машину. Инцидент произошел на пляже Морджим. Автомобиль застрял в мягком песке из-за просевших колес. Мужчина не смог выехать обратно, в результате чего его машина оказалась под водой. Туриста взяла под арест полиция региона Пернем. Помимо неосторожного вождения мужчину обвиняют в том, что он создал ситуацию, угрожающую безопасности отдыхающих.

Новости путешествий,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители