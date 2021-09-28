Названа дата открытия Гоа для россиян

Главный министр Гоа Прамод Савант рассказал, что иностранные и местные туристы смогут снова посещать регион только после полной вакцинации от коронавируса всех жителей индийского штата. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра штата, туристам станет доступен курорт, когда Гоа будет на 100 процентов безопасен.

«Мы завершим вакцинацию к 31 октября», — заявил Прамод Савант на пресс-конференции в эфире телеканала NDTV.

Кроме того, он добавил, что через несколько дней будет получено разрешение на возобновление чартерных рейсов на популярный пляжный курорт.

Напомним, что с 5 октября Россия возобновит авиасообщение с пятью странами. Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Также в ближайшее время будет снят запрет на полеты на Гоа и Тенерифе. Кроме того, в октябре увеличится количество рейсов из России в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан и Шри-Ланку.