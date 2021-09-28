Малайзия предложит туристам «круизы в никуда»

В Малайзии в октябре готовятся запустить «круизы в никуда». Соответствующее разрешение ожидается от Совета национальной безопасности в ближайшее время, сообщает издание The Star.

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Корабли будут отправляться из порта Пинанга, на маршруте не предусмотрены остановки. Основные круизные лайнеры, такие как Leisure World и Genting, будут принимать в общей сложности 600 пассажиров в день (при ограниченной пропускной способности).

С марта прошлого года круизная деятельность в государстве полностью остановлена, поэтому операторы с энтузиазмом ждут ее возобновления, хоть и в подобном ограниченном формате. Кроме того, экономика также выиграет за счет обязательных отчислений с реализации билетов, не говоря уже о налогах, которые платят круизные операторы.

Отметим, аналогичные предложения «в никуда» есть и в других странах. Так, в Германии еще прошлым летом появились круизы из Гамбурга и Киля, при этом корабли следовали без остановок в других государствах, а на борту действовало большинство стандартных развлечений. В Сингапуре похожую программу на лайнерах компаний Royal Caribbean Cruises и Genting Cruise Lines продлили до осени текущего года.

Кроме того, у авиакомпаний также имеется опыт организации таких рейсов «в никуда». Тайваньская EVA Air, австралийская Qantas, южнокорейская Korean Air, перевозчик Брунея Royal Brunei Airlines осуществляли полеты короткой продолжительностью с возвратом в аэропорт отправления. По словам представителей авиакомпаний, в период закрытых границ и коронавирусных ограничений такие предложения пользовались спросом у любителей путешествовать.