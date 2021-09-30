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Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в Египте

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Оптимальная стоимость туров на курорты Египта начинается от 62 тысяч рублей за двоих. Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили предложения турфирм и назвали самые выгодные из них, соответствующая информация появилась на сайте объединения.

Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в Египте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, наиболее привлекательные по цене путевки предлагает компания «ПАКС» — стоимость недельного отдыха в четырехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» в октябре для двоих путешественников обойдется в 856 долларов (примерно 62,2 тысячи рублей), в пятизвездочной гостинице — 1056 долларов (76,8 тысячи рублей).

Стоимость туров у компании «Интурист» начинается от 82,3 тысячи рублей — такую сумму отдыхающие заплатят за недельный отдых в отеле категории четыре звезды с питанием по системе «все включено» для двоих. Паркетный тур на десять ночей в пятизвездочной гостинице обойдется в 106,2 тысячи рублей.

Туроператор TEZ Tour предлагает приобрести путевки в республику на семь дней с вылетом в октябре за 82 тысячи рублей на двоих.

Ранее в сентябре власти Египта ввели новые правила получения виз для иностранных туристов, в том числе из России. Теперь путешественники могут оформить электронный въездной документ для посещения страны на официальном портале министерства внутренних дел республики и оплатить онлайн консульский сбор.

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