Переехавший в Москву иностранец поделился впечатлениями о городе

Фото: Мослента Мослента

Советник посольства Финляндии по вопросам культуры Юсси Палмэн переехал в Москву больше года назад со своей русской женой и детьми. Впечатлениями о городе он поделился в интервью с «Мослентой».

До переезда в столицу Палмэн уже бывал в Москве — между визитами прошло 15 лет. «Международная атмосфера тут теперь так сильно проявляется, что оказываешься как будто бы и не в России», — рассказал Палмэн о глобальном изменении города.

Иностранец подчеркнул, что Москва — действительно огромный «международный мегаполис» с большими расстояниями, толпами и пробками на дорогах. Палмэн вспомнил о своем ощущении после приезда, когда ему казалось нереальным, что такой масштабный по размеру город может находиться так близко от его родного Хельсинки.

Палмэн отметил, что с 2004 года в Москве стало меньше пробок, а метро изменилось в лучшую сторону. Он также отметил развитие культуры езды на велосипедах. «Когда мы приехали и увидели, что все вокруг катаются, все для этого теперь в городе есть, я был в шоке», — рассказал Палмэн.