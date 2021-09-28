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Переехавший в Москву иностранец поделился впечатлениями о городе

Мослентаиещё 12
6 часов назад

Переехавший в Москву иностранец поделился впечатлениями о городе
Фото: МослентаМослента

Советник посольства Финляндии по вопросам культуры Юсси Палмэн переехал в Москву больше года назад со своей русской женой и детьми. Впечатлениями о городе он поделился в интервью с «Мослентой».

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До переезда в столицу Палмэн уже бывал в Москве — между визитами прошло 15 лет. «Международная атмосфера тут теперь так сильно проявляется, что оказываешься как будто бы и не в России», — рассказал Палмэн о глобальном изменении города.

Иностранец подчеркнул, что Москва — действительно огромный «международный мегаполис» с большими расстояниями, толпами и пробками на дорогах. Палмэн вспомнил о своем ощущении после приезда, когда ему казалось нереальным, что такой масштабный по размеру город может находиться так близко от его родного Хельсинки.

Палмэн отметил, что с 2004 года в Москве стало меньше пробок, а метро изменилось в лучшую сторону. Он также отметил развитие культуры езды на велосипедах. «Когда мы приехали и увидели, что все вокруг катаются, все для этого теперь в городе есть, я был в шоке», — рассказал Палмэн.

Ранее хорват Невен Чрвенкович, приехавший в Москву с родителями и братом в 1974 году, рассказал, что жизнь в столице оставила у него исключительно приятные воспоминания. Семья жила в здании для иностранных сотрудников в центре столицы, однако иностранец посещал обычную общеобразовательную школу.

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