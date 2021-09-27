Цены на номера в Петербурге сравнялись с дворцами Парижа

Средняя цена номера в люксовых отелях Петербурга за июнь достигла абсолютного максимума и составила 88 тыс. рублей в сутки (против 54 тыс. рублей в июне 2019 года). Об этом говорится в исследовании брендированного гостиничного рынка Санкт-Петербурга по итогам мая-августа 2021 года, проведенного консалтинговой компанией JLL.

"Интересен тот факт, что в прошедшем июне люксовые отели Санкт-Петербурга втрое опередили московские (88,6 тыс. руб. и 28,9 тыс. руб. соответственно), а в европейском контексте впервые сравнялись с роскошными отелями-дворцами Парижа", - комментирует итоги исследования руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова.

Средневзвешенная загрузка отелей в Санкт-Петербурге за высокий летний сезон достигла 51%, вдвое превысив результат аналогичного периода прошлого года. В те же месяцы допандемийного 2019 года гостиницы Северной столицы были загружены на 86%.

По данным властей Петербурга, в первые шесть месяцев 2021 года город посетило в 2,5 раза больше туристов, чем в прошлом году. В 2020 году Санкт-Петербург принял 2,9 млн туристов, в том числе 500 тыс. иностранцев, которые приехали до пандемии.

При этом местные власти разработали пакет мер поддержки для предприятий индустрии гостеприимства. Налоговыми льготами, которые ввели в городе в качестве поддержки на фоне пандемии коронавируса, воспользовались около 3 тыс. предприятий индустрии на общую сумму около 1,5 млрд рублей, заявил в понедельник журналистам председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.