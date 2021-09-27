Российские туристы назвали главное разочарование лета

По данным ВЦИОМ, главным разочарованием летнего отпуска в 2021 году россияне считают невозможность поехать отдыхать в то место, куда хотелось больше всего. О результатах опроса рассказал директор по работе с органами государственной власти центра Кирилл Родин, пишет ТАСС.

Недоступность желаемых мест для отдыха в качестве главной причины недовольства отпуском назвали большинство опрошенных — 40 процентов россиян. На втором месте высокие цены — этот вариант выбрали 13 процентов респондентов. Еще по девять процентов собрали плохая погода и продолжительность поездки. Доля участников опроса, которым не понравился отдых, составила 23 процента.

При этом довольны летним отпуском остались 75 процентов россиян. Больше всего им понравилась природа, чистый воздух и климат — так ответили 16 процентов участников опроса. Новые впечатления, активный отдых и хорошую погоду отметили по 14 процентов респондентов, теплое море — 13 процентов, качество сервиса в отелях и санаториях — восемь процентов.

Согласно данным, 43 процента россиян отметили, что отдых в России изменился в лучшую сторону. Кроме того, с большой долей вероятности участники опроса будут рекомендовать провести летний отпуск внутри страны своим друзьям и знакомым.