Туристам предложат новые полетные программы в Египет

Российские туроператоры расширяют полетные программы на египетские курорты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

В пресс-службе "Интуриста" рассказали, что на данный момент они предлагают туры туры на курорты Красного моря в Хургаду и Шарм-Эш-Шейх из 15 городов вылета на регулярных рейсах.

"Собственная туристическая перевозка есть из подмосковного Жуковского, Саратова, Самары, Казани, Екатеринбурга и Уфы. Ожидаем расширения своей полетной программы на крыльях Azur air и появления рейсов из Северной столицы и юга России – Краснодара, Ростова-на-Дону и Кавказских Минеральных Вод", – сообщили в пресс-службе туроператора.

По словам представителей компании, с расширением собственной полетной программы количество заявок на бронирование туров на Египет удвоится.

Также о расширении полетных программ заявили в Anex Tour:

"С октября планируются рейсы Azur air из девяти городов на курорты Египта, в том числе и из Москвы – аэропорта "Жуковский". Также в ближайшее время мы ожидаем детали по новым маршрутам еще из семи городов".

Пока компания предлагает туры из Москвы с ежедневным прямым перелетом Egypt air:

"На этих рейсах у нас гарантированная квота мест. Также несколько программ есть с перелетом до Каира с дальнейшим групповым трансфером. Это рейсы из Москвы, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени и Уфы".

Туроператор "TUI Россия" продает путевки в Египет из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Саратова и Самары. Компания планирует расширить географию полетов, о чем будет объявлено позднее.

Кроме того, с 21 сентября полетную программу расширяет Tez Tour. Представители компании отметили, что на данный момент они ведут переговоры с партнерскими авиакомпаниями по полученным ими квотам.

Туроператоры ждут возобновления чартерного авиасообщения с аэропортами Шарм-эш-Шейха и Хургады. По их словах, это важный шаг для туристической отрасли.