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Россияне обогнали иностранцев по турпотоку на Сейшелы

Lenta.ru
1 час назад

С января по сентябрь 2021 года Сейшельские острова посетили 19,6 тысячи россиян — это на 133 процента больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне обогнали иностранцев по турпотоку на Сейшелы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным Национального бюро статистики республики, отечественные туристы обогнали иностранных путешественников по объему турпотока в страну, заняв первое место на въездном рынке.

Второе место по количеству отдыхающих заняли ОАЭ — за первые восемь месяцев текущего года на Сейшелы приехали 16 тысяч туристов оттуда. На третьей строчке разместился Израиль, откуда прибыли 8,5 тысячи человек.

Ранее в сентябре россияне обогнали иностранных путешественников по объему турпотока в Турцию. Так, с января по сентябрь 2021 года страну посетили 2,5 миллиона туристов из РФ — это на 218 процентов больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

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