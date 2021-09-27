В Турции зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19

Министерство здравоохранения Турции обнародовало еженедельный отчет по случаям заболевания коронавирусом по стране. Как гласят свежие данные, в республике случился волнообразный рост заражений. В настоящее время цифры преодолели критическую отметку, которую год назад обозначили в Оперштабе России в качестве критерия открытия или закрытия направления для российских туристов.

Согласно приведенным в таблице данными, курортными провинциями с самым низким числом случаев на 100 тысяч человек за прошедшую неделю стали Анталия, Мугла (Бодрум и Мармарис), Айдын и Измир. Среди городов с наибольшим количеством заражений стали популярные у туристов направления – Стамбул и Невшехир.

На предыдущей неделе число случаев в главной курортной провинции Анталии составляло 40.56 на 100 тысяч человек. Теперь же произошел скачок и показатель поднялся до 47,29.

В Мугле (именно там расположены популярные курорты Бодрум, Даламан, Мармарис и Фетхие), число случаев заболеваний подскочило с 39.47 до 43.17.

В Измире – с 38.60 до 49.58. В Айдыне – с 38.60 до 45.48. В Чанаккале – с 53.73 до 88. А в Стамбуле количество заболеваний COVID-19 выросло с 183 до 220. В Невшехире с 275 до 300.

Напомним, в прошлом году вице-премьер Татьяна Голикова назвала критическую цифру в 40 активных больных на 100 тысяч населения. Любая страна может оставаться открытой для россиян лишь при условии, что число больных ковидом в активной фазе на ее территории ниже этой цифры.