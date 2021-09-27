Названы самые недорогие варианты поездок по России в октябре

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал маршруты, по которым можно найти самые бюджетные варианты авиарейсов и поездок на поезд в октябре. Чаще всего на октябрь путешественники ищут билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Екатеринбурга, говорится в сообщении на сайте компании.

По данным сервиса, москвичи могут долететь до Краснодара, Уфы и Минеральных вод за сумму от 1000 рублей. В 1050 рублей обойдётся рейс до Санкт-Петербурга. Стоимость перелётов из Москвы в Анапу начинается от 1150 рублей, а в Сочи и Махачкалу — от 1500 рублей. Билеты в Калининград стоят от 1550 рублей. Жителям Санкт-Петербурга выгоднее всего слетать в Москву (от 1000 рублей), Калугу (1580 рублей) и Воронеж (1610 рублей). В Калининград петербуржцам можно долететь от 1780 рублей, до Волгограда — от 1930 рублей.