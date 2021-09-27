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Названы самые недорогие варианты поездок по России в октябре

News.ruиещё 4
46 минут назад

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал маршруты, по которым можно найти самые бюджетные варианты авиарейсов и поездок на поезд в октябре. Чаще всего на октябрь путешественники ищут билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Екатеринбурга, говорится в сообщении на сайте компании.

Названы самые недорогие варианты поездок по России в октябре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным сервиса, москвичи могут долететь до Краснодара, Уфы и Минеральных вод за сумму от 1000 рублей. В 1050 рублей обойдётся рейс до Санкт-Петербурга. Стоимость перелётов из Москвы в Анапу начинается от 1150 рублей, а в Сочи и Махачкалу — от 1500 рублей. Билеты в Калининград стоят от 1550 рублей. Жителям Санкт-Петербурга выгоднее всего слетать в Москву (от 1000 рублей), Калугу (1580 рублей) и Воронеж (1610 рублей). В Калининград петербуржцам можно долететь от 1780 рублей, до Волгограда — от 1930 рублей.

В октябре самыми популярными городами для отправления на поезде стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Казань. Билеты из Москвы до Нижнего Новгорода начинаются от 650 рублей, а до Санкт-Петербурга — от 860. Доехать из Москвы до Казани можно за 1000 рублей. Тем, кто отправляется на поезде из Санкт-Петербурга, выгоднее брать билеты до Москвы (от 880 рублей) и Нижнего Новгорода (от 1260 рублей). Железнодорожное путешествие из Сочи дешевле всего совершить в Краснодар — стоимость билетов начинается от 540 рублей. Жители Казани могут бюджетно отправиться в Москву (от 1000 рублей) и Пермь (от 1050 рублей).

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