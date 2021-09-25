Двигатель самолета из Варадеро в Москву загорелся из-за попавшего внутрь орла

Двигатель и носовой обтекатель самолета на рейсе Варадеро — Москва авиакомпании Azur Air загорелся из-за залетевших внутрь орлов. Видео с места событий выложил Telegram-канал Mash.

Фото: Мослента Мослента

На кадрах видно, как из крыла воздушного судна вырываются столпы пламени. Один из пассажиров нецензурно комментирует происходящее.

По информации источника, самолет начал резко тормозить, из-за чего колесо на левой стойке лопнуло. Никто из пассажиров не пострадал. Попавшая внутрь крыла птица сгорела.