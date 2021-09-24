Россияне массово захотели уехать на Новый год в Доминикану

"Всегда возможна постановка чартерных рейсов — и не только из Москвы, но и из регионов. Ограничений нет. Сюда не требуется сдавать тест ПЦР-тест, что уже является существенной экономией для семьи, например, из трех человек. Достаточно будет заполнить только декларацию здоровья. Также не нужна виза. Всем пребывающим в аэропорт, допустим, Ла-Романа или Пунта-Кана будут измерять температуру и проводить выборочное тестирование на коронавирус. Если турист вакцинирован одним из признанных ВОЗ препаратом или "Спутником V", то приглашать его на сдачу теста не имеют права",