Россияне массово захотели уехать на Новый год в Доминикану

Российские путешественники массово решили отправиться на отдых в Доминиканскую республику на Новогодние праздники. Спрос на путевки в эту популярную пляжную страну значительно вырос за последние два месяца. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
По информации издания, объем бронирований отечественными путешественниками туров в Доминиканскую республику на зимние праздники достиг рекордных значений. Пиар-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева уточнила, что такая популярность курорта у россиян объясняется сразу несколькими факторами. К ним относят в первую очередь безвизовый въезд, чартерное авиасообщение, а также отсутствие необходимости сдавать ПЦР-тест по прилете в страну:
"Всегда возможна постановка чартерных рейсов — и не только из Москвы, но и из регионов. Ограничений нет. Сюда не требуется сдавать тест ПЦР-тест, что уже является существенной экономией для семьи, например, из трех человек. Достаточно будет заполнить только декларацию здоровья. Также не нужна виза. Всем пребывающим в аэропорт, допустим, Ла-Романа или Пунта-Кана будут измерять температуру и проводить выборочное тестирование на коронавирус. Если турист вакцинирован одним из признанных ВОЗ препаратом или "Спутником V", то приглашать его на сдачу теста не имеют права",
— уточнила Домостроева.
Ассоциация туроператоров России также сообщала, что многие путешественники не просто бронируют путевки в Доминикану, а сразу вносят полную предоплату.
Известно, что средняя стоимость недельной путевки с размещением в трехзвездочном отеле с питанием по системе "все включено" начинается от 130 тысяч рублей за двоих.
Второй по популярности страной для зимнего отдыха стал Египет, а замыкают тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты.
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