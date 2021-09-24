Самолет AZUR air столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Варадеро

23 сентября в самолет авиакомпании AZUR air, который вылетал в 10:15 по местному времени из Варадеро в Москву, попала стая птиц. Эту информацию TourDom.ru подтвердили в пресс-службе перевозчика, а также в туроператорской компании ANEX Tour.

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«Инцидент произошел при выполнении рейса ZF 556 в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить движение, и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки», – сообщили в AZUR air. Пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом, на время ожидания их разместили в гостинице.

«Рейс ZF 556 был отменен, россияне вернулись в аэропорт, потом их расселили в отеле Grand Memories. Планируемое время вылета в Москву – 24 сентября, 09:35 по местному времени. Всем туристам предоставлено размещение, согласно нормам Федеральных авиационных правил. За ними направлен резервный борт», – прокомментировали в пресс-службе ANEX Tour, заказчике рейса.

«Изменений в расписании рейсов авиакомпании по другим направлениям за собой этот инцидент не повлечет», – добавили в пресс-службе перевозчика.