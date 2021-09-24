Самолет AZUR air столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Варадеро

23 сентября в самолет авиакомпании AZUR air, который вылетал в 10:15 по местному времени из Варадеро в Москву, попала стая птиц. Эту информацию TourDom.ru подтвердили в пресс-службе перевозчика, а также в туроператорской компании ANEX Tour.
«Инцидент произошел при выполнении рейса ZF 556 в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить движение, и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки», – сообщили в AZUR air. Пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом, на время ожидания их разместили в гостинице.
«Рейс ZF 556 был отменен, россияне вернулись в аэропорт, потом их расселили в отеле Grand Memories. Планируемое время вылета в Москву – 24 сентября, 09:35 по местному времени. Всем туристам предоставлено размещение, согласно нормам Федеральных авиационных правил. За ними направлен резервный борт», – прокомментировали в пресс-службе ANEX Tour, заказчике рейса.
«Изменений в расписании рейсов авиакомпании по другим направлениям за собой этот инцидент не повлечет», – добавили в пресс-службе перевозчика.
О нештатной ситуации TourDom.ru сообщил вчера ночью один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», турагент, чьи туристы находились на борту. «Мне написал мой клиент и прислал видео ЧП. Он говорит, что от резкого торможения у самолета лопнуло колесо на левом шасси. Одна из птиц помяла носовую часть, вторая угодила в правый двигатель. Пилот молодец, среагировал быстро. Бог отвел. А ведь мы им говорили, что поездка на Кубу запомнится на всю жизнь», – рассказал турагент.