Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Самолет AZUR air столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Варадеро

TourDomиещё 7
6 часов назад

23 сентября в самолет авиакомпании AZUR air, который вылетал в 10:15 по местному времени из Варадеро в Москву, попала стая птиц. Эту информацию TourDom.ru подтвердили в пресс-службе перевозчика, а также в туроператорской компании ANEX Tour.

Самолет AZUR air столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Варадеро
Фото: TourDomTourDom

«Инцидент произошел при выполнении рейса ZF 556 в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить движение, и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки», – сообщили в AZUR air. Пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом, на время ожидания их разместили в гостинице.

«Рейс ZF 556 был отменен, россияне вернулись в аэропорт, потом их расселили в отеле Grand Memories. Планируемое время вылета в Москву – 24 сентября, 09:35 по местному времени. Всем туристам предоставлено размещение, согласно нормам Федеральных авиационных правил. За ними направлен резервный борт», – прокомментировали в пресс-службе ANEX Tour, заказчике рейса.

«Изменений в расписании рейсов авиакомпании по другим направлениям за собой этот инцидент не повлечет», – добавили в пресс-службе перевозчика.

О нештатной ситуации TourDom.ru сообщил вчера ночью один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», турагент, чьи туристы находились на борту. «Мне написал мой клиент и прислал видео ЧП. Он говорит, что от резкого торможения у самолета лопнуло колесо на левом шасси. Одна из птиц помяла носовую часть, вторая угодила в правый двигатель. Пилот молодец, среагировал быстро. Бог отвел. А ведь мы им говорили, что поездка на Кубу запомнится на всю жизнь», – рассказал турагент.

Новости путешествий,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители