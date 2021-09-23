Туры в Шерегеш начали скупать уже в сентябре

Специалисты АТОР в сентябре заметили резкий всплеск интереса к горнолыжным турам в Шерегеш. Об этом Ассоциация туроператоров России сообщает на своем сайте.

Специалисты туротрасли утверждают, что россияне уже начали планировать зимний отдых. Лидером объемов раннего бронирования горнолыжных туров на декабрь стал Шерегеш в Кемеровской области. Эксперты отмечают, что продажи турпакетов в Шерегеш сейчас опережают даже горный кластер Сочи, который был лидером бронирований в августе.

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«По общему количеству туристов с момента старта раннего бронирования российской горнолыжки горный кластер Сочи, конечно же, в разы превышает количество бронирований Шерегеша, который выстрелил именно в сентябре — но с гораздо большей глубиной продаж», — отмечают в АТОР.

По данным статистики TUI, в сентябре туристы забронировали 54% туров в Шерегеш на декабрь, на январь — 16%. Красная Поляна в Сочи в этом отношении пока что отстает: на долю сочинского курорта приходится 18% сентябрьских бронирований на декабрь, а на январь — 8%.

Эксперты дают несколько объяснений резкому возрастанию интереса к Шерегешу в сентябре. Во-первых, на курорте раньше начинается зимний сезон. Во-вторых, в декабре запускают чартерную программу, которая помогает туристам сэкономить на перелетах. Туристов привлекает стоимость турпакетов «под ключ»: путевка с перелетом обходится выгоднее, чем поездка, собранная самостоятельно. Например, путевка с вылетом в декабре в двухзвездочный отель с завтраками обойдется одному туристу в 30,6 тысяч рублей, в гостиницу категории три звезды — 49,5 тысяч рублей.