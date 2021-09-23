«Впервые в жизни было так стыдно»: блогер — о русских в Турции

Автор канала «Саша Коновалова» на платформе «Яндекс. Дзен» рассказала, что некоторые отдыхающие из России ведут себя на курортах Турции непозволительным образом.

Фото: Pixabay Pixabay

«Впервые в жизни мне было так стыдно за своих соотечественников!» — написала блогер.

Далее она рассказала о происшествиях в турецком пятизвездочном отеле. Персонал, по ее словам, совершил ошибку — разрешил постояльцам самим накладывать фрукты со шведского стола.

В меню были арбузы, дыни, виноград, груши, яблоки, сливы, апельсины. В какой-то из дней принесли персики. Одна россиянка взяла на тарелку сразу десять штук. Следом за ней то же самое сделала другая.

«Смотрю — официант несет на стол новый чан с персиками. Не успел поставить, как на фрукты набросилась толпа. Все толкались, ругались. Слетелись, как чайки на булку!» — посетовала автор статьи.

При этом туристы из России все требовали еще больше персиков. После этого принесли еще фруктов.

«Давай еще бери, завтра на пляже поедим!», «Да мне уже некуда... Иди в номер за сумкой!», «Валера, бери твердые! Мягкие в чемодане не доедут», — говорили россияне, призывая разбирать фрукты.