В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

В аэропортах Москвы произошла отмена и задержка более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, во Внуково задержаны восемь самолетов, пять отменены, в Шереметьево — четыре и пять рейсов соответственно. В Домодедово известно об изменении времени вылета шести рейсов, еще три были отменены.

О причинах массовых задержек не сообщается.

По информации издания «Москва 24», вечером 22 сентября также были отменены и задержаны в общей сложности 34 рейса. При этом наибольшее количество корректировок зафиксировано в Домодедово.