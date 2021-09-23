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В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

В аэропортах Москвы произошла отмена и задержка более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов
Фото: ТАССТАСС

Так, во Внуково задержаны восемь самолетов, пять отменены, в Шереметьево — четыре и пять рейсов соответственно. В Домодедово известно об изменении времени вылета шести рейсов, еще три были отменены.

О причинах массовых задержек не сообщается.

По информации издания «Москва 24», вечером 22 сентября также были отменены и задержаны в общей сложности 34 рейса. При этом наибольшее количество корректировок зафиксировано в Домодедово.

Ранее в сентябре общероссийское объединение пассажиров (ООП) призвало министра транспорта Виталия Савельева приостановить выдачу новых разрешений на полеты «Уральским авиалиниям» и «Якутии» из-за нарушения безопасности полетов и систематической задержки рейсов.

Новости путешествий,Виталий Савельев,Уральские авиалинии,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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