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Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Анна Шутова
46 минут назад

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу, ЮАР. Об этом сообщил оперативный штаб.

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Рейсы будут выполняться по два раза в неделю по маршрутам Москва - Джибути, Москва - Веллингтон (Новая Зеландия), Москва - Лима (Перу), Москва - Кейптаун и Москва - Йоханнесбург (ЮАР). Из Санкт-Петербурга также дважды в неделю будут летать самолеты Копенгаген.

С 5 октября также возобновляется авиасообщение с Гоа и Тенерифе.

Кроме того, оперштаб сообщил, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября.

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