Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу, ЮАР. Об этом сообщил оперативный штаб.

Рейсы будут выполняться по два раза в неделю по маршрутам Москва - Джибути, Москва - Веллингтон (Новая Зеландия), Москва - Лима (Перу), Москва - Кейптаун и Москва - Йоханнесбург (ЮАР). Из Санкт-Петербурга также дважды в неделю будут летать самолеты Копенгаген.

С 5 октября также возобновляется авиасообщение с Гоа и Тенерифе.