Эксперты сравнили цены на отдых в Египте и Турции

Эксперты туристической отрасли сравнили правила въезда, погоду и стоимость отдыха в Турции и Египте в осенне-зимний период. Своими выводами они поделились с интернет-порталом «93.ru».

В первую очередь специалисты проанализировали актуальные цены на путевки и отметили, что дешевле путешественникам обойдутся туры в Турцию. «Египет дорогой, потому что его мало. Едут ценители, любители, кто скучал. Плюс в ноябре там будет теплее. Все раскупается очень хорошо. Особенно на каникулы», — заявили они.

При этом, по мнению аналитиков, турецкие гостиницы, как правило, лучше.

«В Египте менталитет отличается. Египтяне ленивые, все делают медленно. Турция — это уже более европейское происхождение, с турками можно договориться. Да и по кухне лучше. Уровень гостиниц выше»,

— пояснили эксперты.