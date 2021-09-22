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Эксперты сравнили цены на отдых в Египте и Турции

Lenta.ru
57 минут назад

Эксперты туристической отрасли сравнили правила въезда, погоду и стоимость отдыха в Турции и Египте в осенне-зимний период. Своими выводами они поделились с интернет-порталом «93.ru».

Эксперты сравнили цены на отдых в Египте и Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалисты проанализировали актуальные цены на путевки и отметили, что дешевле путешественникам обойдутся туры в Турцию. «Египет дорогой, потому что его мало. Едут ценители, любители, кто скучал. Плюс в ноябре там будет теплее. Все раскупается очень хорошо. Особенно на каникулы», — заявили они.

При этом, по мнению аналитиков, турецкие гостиницы, как правило, лучше.

«В Египте менталитет отличается. Египтяне ленивые, все делают медленно. Турция — это уже более европейское происхождение, с турками можно договориться. Да и по кухне лучше. Уровень гостиниц выше»,

— пояснили эксперты.

По мнению специалистов, самое удачное время для отдыха в Турции — с мая по начало октября, когда средняя температура обычно находится на уровне как минимум 25 градусов тепла. В Египте месяцами с наиболее комфортной погодой являются апрель, май, октябрь и ноябрь, когда температура воздуха там не превышает 33 градусов тепла.

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