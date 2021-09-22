Россиянам назвали выдающие шенгенские визы страны

Ассоциация туроператоров России (АТОР) перечислила путешественникам страны, выдающие шенгенскую визу с целью туризма. Информация появилась на сайте организации.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Так, среди разрешенных для посещения стран названы Австрия, Венгрия, Греция и Португалия. При этом уточняется, что въезд во все республики возможен вне зависимости от прививочного статуса. Вдобавок россиянам, имеющим сертификат о вакцинации «Спутником V», разрешены путешествия в Эстонию.

Кроме того, визовые центры Франции и Исландии принимают заявления на туристические визы от граждан, которые привились препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или ЕС.