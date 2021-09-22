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Россиянам назвали выдающие шенгенские визы страны

Lenta.ru
25 минут назад

Ассоциация туроператоров России (АТОР) перечислила путешественникам страны, выдающие шенгенскую визу с целью туризма. Информация появилась на сайте организации.

Россиянам назвали выдающие шенгенские визы страны
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

Так, среди разрешенных для посещения стран названы Австрия, Венгрия, Греция и Португалия. При этом уточняется, что въезд во все республики возможен вне зависимости от прививочного статуса. Вдобавок россиянам, имеющим сертификат о вакцинации «Спутником V», разрешены путешествия в Эстонию.

Кроме того, визовые центры Франции и Исландии принимают заявления на туристические визы от граждан, которые привились препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или ЕС.

В августе путешественникам назвали стоимость ПЦР-тестов в самых посещаемых странах Европы. Так, самое дешевое исследование на COVID-19 проводится в Греции. В кабинете частного врача можно сделать процедуру за 20 евро (1726 рублей) и получить результаты в течение суток. Немного дороже тест стоит в Австрии — 69 евро (5957 рублей) для взрослых и 49 евро (4230 рублей) для несовершеннолетних.

Новости путешествий,ВОЗ,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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