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Египет снова откроет две достопримечательности для туристов

Диана Товсепова
2 часа назад

Власти Египта собираются открыть два популярных ранее археологических памятника для туристов. Об этом сообщает портал «Турпром».

Египет снова откроет 2 популярных памятника
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, снова должны открыться аллея сфинксов между храмами Луксора и Карнака и дворец Мохаммеда Али на севере Большого Каира с туристической гаванью перед дворцом.

Достопримечательности будут вновь доступны для туристов в конце 2021 года.

Открытие памятников древности, по словам министра туризма и древностей страны Халеда аль-Анани, направлено на «стимулирование культурного туризма в провинциях Верхнего Египта, пострадавшего от кризиса в связи с пандемией коронавирусной инфекции».

При этом Россия увеличила число рейсов в Египет.

Новости путешествий,Мохаммед Али,
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