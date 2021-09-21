Египет снова откроет 2 популярных памятника

Власти Египта собираются открыть два популярных ранее археологических памятника для туристов. Об этом сообщает портал «Турпром».

В частности, снова должны открыться аллея сфинксов между храмами Луксора и Карнака и дворец Мохаммеда Али на севере Большого Каира с туристической гаванью перед дворцом.

Достопримечательности будут вновь доступны для туристов в конце 2021 года.

Открытие памятников древности, по словам министра туризма и древностей страны Халеда аль-Анани, направлено на «стимулирование культурного туризма в провинциях Верхнего Египта, пострадавшего от кризиса в связи с пандемией коронавирусной инфекции».