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Египет вновь откроет для туристов две достопримечательности

Lenta.ru
3 часа назад

Власти Египта планируют открыть два археологических памятника для туристов. Об этом сообщает портал «Турпром».

Египет вновь откроет для туристов 2 достопримечательности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет об аллее сфинксов между храмами Луксора и Карнака, а также дворце Мохаммеда Али в районе Шубра на севере Большого Каира и туристической гавани перед дворцом.

Отмечается, что достопримечательности будут вновь доступны для путешественников в конце 2021 года.

По словам министра туризма и древностей страны Халеда аль-Анани, открытие памятников древности направлено на «стимулирование культурного туризма в провинциях Верхнего Египта, пострадавших от кризиса в связи с пандемией коронавирусной инфекции».

Ранее в сентябре российская туристка во время экскурсии на Кипре забралась в гробницу ради эффектной фотографии, застряла в древнем саркофаге и попала на видео. На опубликованных кадрах видно, как женщину пытаются достать сразу несколько человек — сначала они попросили ее согнуть ноги, а затем взяли под руки и потянули вверх.

Новости путешествий,Мохаммед Али,
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