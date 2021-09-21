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В Испании предложили сделать извержение вулкана развлечением для туристов

Диана Товсепова
2 часа назад

На испанском острове Пальма началось извержение вулкана, которое министр туризма Испании Рейес Марот предложила использовать с пользой. Об этом пишет BFM.

В Испании предложили развлекать вулканом туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, Марот предложила превратить извержение вулкана в своеобразный аттракцион для туристов, назвав его «чудесным природным зрелищем».

Главу ведомства тут же раскритиковали коллеги и СМИ, напомнив, что стихия уже разрушила около 100 домов и заставила 5 500 человек покинуть свои дома.

Из-за извержения и нарастающего недовольства в обществе премьер-министр Педро Санчес, который собирался в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, отложил поездку, чтобы взять эвакуацию под личный контроль. Для этого власти уже задействовали сотни полицейских и армию.

Страшные кадры с места событий многие назвали апокалипсисом.

Новости путешествий,Педро Санчес,Генассамблея ООН,Business FM,
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