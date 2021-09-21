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Названо лучшее время для отпуска в 2022 году

Мир24иещё 10
26 минут назад

Эксперты сообщили, что самыми выгодными месяцами для отпуска в 2022 году станут апрель, июнь и декабрь, передает РИА «Новости».

Названо лучшее время для отпуска в 2022 году
Фото: Мир24Мир24

По словам старшего преподавателя кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяны Голубевой, смысла в дополнительном отдыхе в январе нет, поскольку будут длинные оплачиваемые новогодние выходные, а брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно.

Завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова в свою очередь отметила, что выгода может рассматриваться в зависимости от целей. Например, зимой отпуск лучше брать до или сразу после начала новогодних каникул, чтобы продлить его за счет праздников.

При этом эксперт не советует брать отпуск с середины каникул, поскольку не все из десяти новогодних выходных являются праздничными.

Новости путешествий,Татьяна Голубева,РАНХиГС,ВШЭ,РИА Новости,
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