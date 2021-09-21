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Россия в полном объеме возобновила авиасообщение с Белоруссией

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

С 21 сентября Россия полностью сняла ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Россия в полном объеме возобновила авиасообщение с Белоруссией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, авиасообщение между двумя странами возобновлено в полном объеме, каким оно было до пандемии COVID-19.

Ранее, 9 сентября, президент России Владимир Путин заявил о необходимости снятия всех ограничений между соседними государствами, касающиеся авиационного транспорта. Также президент выразил надежду на очень быстрое восстановление авиасообщения с Белоруссией до допандемийного уровня.

Новости путешествий,Владимир Путин,газета "Известия",
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