Россия в полном объеме возобновила авиасообщение с Белоруссией

С 21 сентября Россия полностью сняла ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Так, авиасообщение между двумя странами возобновлено в полном объеме, каким оно было до пандемии COVID-19.