Отели Турции продлили турсезон до ноября

Многие отели Турции, которые обычно закрывались в конце октября, решили продлить работу еще на месяц. Об этом TourDom.ru сообщают турагенты и сами отельеры.

«В Rubi Platinum мне сказали, что закроются 20 ноября. Раньше этот отель никогда так не работал. Кроме того, Port Nature Luxury Resort Hotel Spa 5* продолжит работу до 28 ноября. Я проверила по базе: если раньше большинство гостиниц было открыто до 31 октября, то сейчас – до 10–15 ноября», – поделилась своими наблюдениями турагент Мария Шекер.

В сети отелей Justiniano Hotels порталу TourDom.ru подтвердили, что продлили работу своей четырехзвездочной гостиницы Justiniano Club Alanya. Предварительно до 10 ноября. Но дата неокончательная и будет зависеть от дальнейшего изменения количества резерваций. «Обычно отель закрывается в конце октября. Мы отсрочили это событие пока на 2 недели, но не исключаем, что будем работать и после 10 ноября», – рассказала представитель отдела продаж и маркетинга Justiniano Hotels Елена Барыш. По ее словам, уже сейчас на эти даты загрузка составляет 65–75% от доступного номерного фонда.