Отели Турции продлили турсезон до ноября

Многие отели Турции, которые обычно закрывались в конце октября, решили продлить работу еще на месяц. Об этом TourDom.ru сообщают турагенты и сами отельеры.
«В Rubi Platinum мне сказали, что закроются 20 ноября. Раньше этот отель никогда так не работал. Кроме того, Port Nature Luxury Resort Hotel Spa 5* продолжит работу до 28 ноября. Я проверила по базе: если раньше большинство гостиниц было открыто до 31 октября, то сейчас – до 10–15 ноября», – поделилась своими наблюдениями турагент Мария Шекер.
В сети отелей Justiniano Hotels порталу TourDom.ru подтвердили, что продлили работу своей четырехзвездочной гостиницы Justiniano Club Alanya. Предварительно до 10 ноября. Но дата неокончательная и будет зависеть от дальнейшего изменения количества резерваций. «Обычно отель закрывается в конце октября. Мы отсрочили это событие пока на 2 недели, но не исключаем, что будем работать и после 10 ноября», – рассказала представитель отдела продаж и маркетинга Justiniano Hotels Елена Барыш. По ее словам, уже сейчас на эти даты загрузка составляет 65–75% от доступного номерного фонда.
Большинство отелей сети Kirman Hotels останутся открытыми до 26 ноября.
«На сегодняшний день поток туристов достаточно хороший. Кроме того, два отеля Kirman Leodikya Resort & Spa 5* и Kirman Sidemarin Beach & Spa 5*, которые обычно не работали зимой, в этом году с большой долей вероятности будут принимать гостей круглый год», – прокомментировала порталу TourDom.ru представитель сети отелей Kirman Hotels Нурия Албанова.
Сейчас у отельеров появилась некая уверенность в завтрашнем дне, они видят стабильный спрос.
«Безусловно, тот факт, что с 2022 года открывается важнейший базовый рынок Антальи – Англия, тоже придает решительности владельцам гостиниц. Англичане с развитой культурой гольфа приезжают в наш регион Белек с его 14 гольф-полями и зимой. Сегмент MICE, больше всего понесший потери в пандемию, тоже начинает восстанавливаться. Всё это позволяет рассчитанным на зимний туризм отелям в этом году продолжать работу без перерыва. Соответственно, в Белеке мы просто возвращаемся к стандартам доковидных лет», – комментирует заместитель генерального директора отеля Pine Beach Belek Анна Йиит.