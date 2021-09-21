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Раскрыта стоимость отдыха в Крыму в бархатный сезон

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Эксперты туротрасли спрогнозировали изменение стоимости отдыха в Крыму в в сентябре-октябре. Об этом сообщает «Российская газета».

Раскрыта стоимость отдыха в Крыму в бархатный сезон
Фото: Константин Михальчевский / РИА НовостиКонстантин Михальчевский / РИА Новости

Так, специалисты раскрыли, что с середины сентября средняя стоимость размещения на курортах республики снижается на 20-30 процентов. Например, в июне-июле двухместный номер «комфорт» в Алуште можно было снять за 4,4 тысячи рублей в сутки, а с 16 сентября — за 3,4 тысячи рублей. Кроме того, в бархатном сезоне отельеры устраивают различные акции и скидки.

Как отмечает газета со ссылкой на подсчеты экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР), во второй половине сентября семидневная путевка в Крым обойдется двоим туристам в 31 тысячу рублей (авиаперелет и питание включено в цену). При этом стоимость турпакета в первом месяце осени снизилась на 40 процентов по сравнению с летним сезоном.

По данным аналитиков сервиса бронирования жилья Tvil.ru, средний чек в отелях Крыма после 15 сентября составляет 16,9 тысячи рублей на двоих, а средняя продолжительность отдыха — шесть-семь ночей. В бархатном сезоне по числу бронирований лидируют Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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