Раскрыта стоимость отдыха в Крыму в бархатный сезон

Эксперты туротрасли спрогнозировали изменение стоимости отдыха в Крыму в в сентябре-октябре. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Константин Михальчевский / РИА Новости

Так, специалисты раскрыли, что с середины сентября средняя стоимость размещения на курортах республики снижается на 20-30 процентов. Например, в июне-июле двухместный номер «комфорт» в Алуште можно было снять за 4,4 тысячи рублей в сутки, а с 16 сентября — за 3,4 тысячи рублей. Кроме того, в бархатном сезоне отельеры устраивают различные акции и скидки.

Как отмечает газета со ссылкой на подсчеты экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР), во второй половине сентября семидневная путевка в Крым обойдется двоим туристам в 31 тысячу рублей (авиаперелет и питание включено в цену). При этом стоимость турпакета в первом месяце осени снизилась на 40 процентов по сравнению с летним сезоном.