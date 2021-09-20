Греция ужесточила правила перемещения внутри страны

Власти Греции приняли решение ужесточить меры против распространения коронавируса. Теперь путешественники при заказе трансфера должны будут предъявлять либо сертификат о вакцинации, либо результат ПЦР или экспресс-теста. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сертификат о вакцинации от COVID-19, либо результаты ПЦР-исследования, проведенного не ранее чем за 72 часа до поездки, либо экспресс-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов, понадобится для перемещений по Греции на всех видах общественного транспорта.

Без изменений остались введенные ранее требования относительно посещения заведений общественного питания и ночных клубов — вход туда возможен только привитых и переболевших.