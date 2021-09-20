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Греция ужесточила правила перемещения внутри страны

Стелла Шмель
32 минуты назад

Власти Греции приняли решение ужесточить меры против распространения коронавируса. Теперь путешественники при заказе трансфера должны будут предъявлять либо сертификат о вакцинации, либо результат ПЦР или экспресс-теста. Об этом сообщает "Интерфакс".

Греция ужесточила правила перемещения внутри страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сертификат о вакцинации от COVID-19, либо результаты ПЦР-исследования, проведенного не ранее чем за 72 часа до поездки, либо экспресс-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов, понадобится для перемещений по Греции на всех видах общественного транспорта.

Без изменений остались введенные ранее требования относительно посещения заведений общественного питания и ночных клубов — вход туда возможен только привитых и переболевших.

Ранее сообщалось о новых ограничениях для туристов, введенных с 13 сентября в Греции.

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