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Стало известно о привычках россиян во время отпуска в пандемию

Lenta.ru
2 часа назад

Эксперты рассказали, как изменились привычки российских туристов в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, передает РИА Новости.

Стало известно о привычках россиян во время отпуска в пандемию
Фото: Игорь Иванко / КоммерсантъИгорь Иванко / Коммерсантъ

Согласно полученным статистическим данным, популярность семейного отдыха в летний сезон 2021 года возросла, в то время как отправляться в поездки в компаниях россияне стали значительно реже.

При этом для отпуска с семьей путешественники чаще всего арендуют квартиры и апартаменты (плюс шесть процентов), а также гостиницы (плюс 11 процентов).

Кроме того, аналитики отметили, что пользователи сервиса в два раза чаще стали останавливаться в хостелах, в то время как количество бронирований домов «под ключ» уменьшилось на 14 процентов по сравнению с 2020-м годом.

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