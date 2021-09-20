Стало известно о привычках россиян во время отпуска в пандемию

Эксперты рассказали, как изменились привычки российских туристов в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, передает РИА Новости.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Игорь Иванко / Коммерсантъ

Согласно полученным статистическим данным, популярность семейного отдыха в летний сезон 2021 года возросла, в то время как отправляться в поездки в компаниях россияне стали значительно реже.

При этом для отпуска с семьей путешественники чаще всего арендуют квартиры и апартаменты (плюс шесть процентов), а также гостиницы (плюс 11 процентов).