Стало известно о привычках россиян во время отпуска в пандемию

Эксперты рассказали, как изменились привычки российских туристов в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, передает РИА Новости.
Согласно полученным статистическим данным, популярность семейного отдыха в летний сезон 2021 года возросла, в то время как отправляться в поездки в компаниях россияне стали значительно реже.
При этом для отпуска с семьей путешественники чаще всего арендуют квартиры и апартаменты (плюс шесть процентов), а также гостиницы (плюс 11 процентов).
Кроме того, аналитики отметили, что пользователи сервиса в два раза чаще стали останавливаться в хостелах, в то время как количество бронирований домов «под ключ» уменьшилось на 14 процентов по сравнению с 2020-м годом.