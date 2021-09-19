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Россияне назвали подходящую продолжительность отпуска

Стелла Шмель
3 часа назад

Стало известно, какую продолжительность отпуска большинство россиян считают идеальной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования портала Superjob.

Россияне назвали подходящую продолжительность отпуска
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказалось, что 30% опрошенных заявили, что для хорошего отдыха от работы им необходимо четыре недели. При этом 23% хотели бы отдыхать больше месяца (сравнительно с позапрошлым годом эта статистика поменялась - в 2019 году лишь 15% респондентов ответили, что хотели бы отдыхать более четырех недель).

При этом 19% опрошенных считают, что три недели достаточно для отдыха, 17% россиян готовы брать отпуск продолжительностью не более двух недель, а 3% респондентов заявили, что им для полноценного отдыха хватает и 10 дней.

Опрос проводился во всех округах России среди экономически активного населения старше 18 лет.

А если вы запланировали отпуск в октябре, то мы составили подборку городов нашей страны, которые докажут, что осень может быть прекрасным сезоном для отдыха.

Новости путешествий,РБК,
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