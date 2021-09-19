Россияне назвали лучшую продолжительность отпуска

Многие россияне начали все чаще мечтать о длительном отпуске, рассчитанном на месяц и более. По мнению 30 процентов респондентов, это лучшая продолжительность перерыва от работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Таким образом, треть опрошенных посчитали отпуск в четыре недели самым идеальным, чтобы успеть отдохнуть от работы. При этом 23 процента россиян заявили, что им необходимо еще больше времени. РБК отмечает, что в 2019-м доля желающих уйти в длительный отпуск составляла всего 15 процентов. Предполагается, что на такой рост повлияла пандемия COVID-19.

19 процентов респондентов ответили, что им достаточно и трех недель, чтобы полностью восстановиться перед работой. 17 процентов россиян согласны на 14 свободных дней, а еще 3 процента заявили, что им для полноценного отдыха хватит 10 дней.

SuperJob также выявил тенденцию, согласно которой короткие отпуска больше предпочитают молодые люди до 24 лет со средним доходом менее 30 тысяч рублей. В то же время о длительных перерывах мечтают респонденты старше 35 лет с зарплатой от 80 тысяч рублей.