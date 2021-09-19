Сотрудники отелей рассказали, как туристы портят номера

Туристы в гостиницах часто делают все, что душе угодно. Сотрудники отелей рассказали журналистам, что они часто наблюдают в номерах после посетителей.

«Туристы, забронировавшие бюджетный номер в недорогом отеле, иной раз требуют побольше VIP-персон из люксов. Их возмущает маленькая площадь комнат, они хотят завтрак в постель по расписанию и недовольны отсутствием джакузи и бассейна. Особенно этим грешат гости из арабских стран: громко сердятся, не получив желаемого «лакшери», и напрочь забывают: заплатили-то они за эконом»,

– говорится в сообщении.

За китайцами часто замечают, что они заваривают лапшу прямо в электрочайнике, а также оставляют после себя разбросанные бутылки и прочий хлам. Также многие туристы любят поесть в постели, поэтому белье после них бывает тяжело отстирать.