В Туве завершено расследование уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Кызыла, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». В ходе следствия установлено, что в период с ноября по декабрь 2019 года обвиняемая из корыстных побуждений организовала финансовую пирамиду с привлечением 516 физических лиц, которые вложили в незаконную деятельность 9 257 824 рублей. Так, в начале ноября 2019 года злоумышленница в социальной сети «ВКонтакте» увидела рекламную запись о возможности создания в социальных сетях и мессенджерах деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в виде вкладов с последующим возвратом привлеченных денежных средств со 100% ставкой, при которой доход выплачивается за счет привлеченных денежных средств иных граждан. В этот момент у кызылчанки возникло желание получить доход от подобной деятельности. Обвиняемая, осознавая, что предпринимательской или инвестиционной деятельностью она не занимается, создала в мессенджере «Viber» общедоступную группу под наименованием «Сборник 100%», где разместила условия своей незаконной деятельности, согласно которым участникам предлагалось внести денежные средства от 1000 рублей, которые будут выплачены в двойном размере за счет последующих внесенных гражданами денег. При этом указывалось, что чем больше приток участников, тем быстрее будут выплаты. Помимо этого, женщина определила сумму своего дохода в размере 50 рублей от каждого вклада от 1000 рублей до 5000 рублей, и 100 рублей – от 5000 рублей. С целью привлечения вкладчиков злоумышленница включила в указанную группу своих знакомых и друзей, которые в свою очередь распространили сведения о возможности быстрого заработка, тем самым привлекали в указанную деятельность граждан, желающих вкладывать таким образом свои денежные средства. Когда организованная деятельность начала приносить систематический доход, обвиняемая создала еще одну группу под названием «Закрытый сборник», в которую включила участников, неоднократно вносивших свои денежные средства и изъявивших желание вкладывать большие суммы, при этом повысив вложения в размере от 10 000 рублей до 30 000 рублей. Действие финансовой пирамиды продолжалось до конца декабря 2019 года – до тех пор, пока желающих вкладывать свои денежные средства не осталось. В связи с этим обвиняемая прекратила данную деятельность и закрыла созданные группы. В результате противоправных действий пострадали 13 человек, которым причинен ущерб на общую сумму 249 300 рублей. При этом организатор финансовой пирамиды получила доход в размере 50 000 рублей. В настоящее время расследование завершено. Прокуратурой г. Кызыла утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.