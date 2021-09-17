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Индонезия обещает открыться для туристов в октябре

Мария Иглина
31 минуту назад

Власти Индонезии рассматривают возможность открытия границ для иностранных путешественников уже в октябре. Въезд могут разрешить в первую очередь на Бали и ряд других туристических провинций. Об этом журналистам рассказал министр по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, передает ТАСС.

Индонезия обещает открыться для туристов в октябре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, коэффициент распространения коронавируса в стране — "ниже одного балла".

"Это самый низкий показатель за время пандемии, что свидетельствует о том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем",

— приводит его слова в пятницу агентство Reuters.

Министр также отметил, что в первую очередь правительство планирует разрешить въезд туристам из таких стран, как Южная Корея, Япония, Сингапур и Новая Зеландия.

Также с 1 октября Чили откроет границы для иностранцев.

Новости путешествий,Reuters,ИТАР-ТАСС,
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