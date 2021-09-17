Стало известно, что на сленге стюардесс значит "Том Круз"

Что значит фраза "Где Том Круз?", которую часто произносят бортпроводники внутренних американских и международных рейсов. Ведь речь явно идет не о голливудском актере.

Эксперт Бен МакФарлейн, врач и писатель, рассказал изданию Mail Online, что на самом деле подразумевается под этим вопросом. Оказалось, что когда стюардесса спрашивает Где Том Круз (Tom Cruise - на англ.), это означает, что она хочет узнать, в каком из одинаковых термосов "T" - чай и "C" - кофе.

У бортпроводников действительно существует профессиональный жаргон, поэтому таких фраз очень много.