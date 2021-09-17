Шри-Ланка упростит въезд вакцинированным туристам

Власти Шри-Ланки захотели смягчить коронавирусные ограничения для вакцинированных туристов, в том числе из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) .

Уточняется, что управление по развитию туризма республики (SLTDA) планирует отменить требование об обязательном прохождении привитыми путешественниками ПЦР-тестирования на COVID-19 за 72 часа до прилета в страну, а также о проведении исследования по ПЦР-методу для детей 12 лет и младше.