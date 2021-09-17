Раскрыты бюджетные направления для пляжного отдыха осенью

Эксперты туриндустрии раскрыли самые бюджетные зарубежные и отечественные направления для пляжного отдыха осенью в бархатном сезоне. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, специалисты проанализировали цены на десятидневные пакетные туры с вылетом в промежуток с 19 по 25 сентября. Стоимость приводится с учетом путевки на двоих с включенным питанием, проживанием и авиабилетом из Москвы.

Выяснилось, что наиболее выгодные варианты можно найти на побережье Черного моря — в Болгарии, Абхазии, а также на курортах Крыма и Краснодарского края. Например, тур в Абхазию обойдется в 22,1 тысячи рублей, отдохнуть в Сочи предлагается за 25,2 тысячи, в Крыму — за 28,2 тысячи.

Отмечается, что поездка в Болгарию выйдет дороже. Например, за размещение в трехзвездочном отеле с питанием «только завтраки» придется заплатить 41,1 тысячи рублей.