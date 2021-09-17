Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Раскрыты бюджетные направления для пляжного отдыха осенью

Lenta.ru
1 час назад

Эксперты туриндустрии раскрыли самые бюджетные зарубежные и отечественные направления для пляжного отдыха осенью в бархатном сезоне. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Раскрыты бюджетные направления для пляжного отдыха осенью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, специалисты проанализировали цены на десятидневные пакетные туры с вылетом в промежуток с 19 по 25 сентября. Стоимость приводится с учетом путевки на двоих с включенным питанием, проживанием и авиабилетом из Москвы.

Выяснилось, что наиболее выгодные варианты можно найти на побережье Черного моря — в Болгарии, Абхазии, а также на курортах Крыма и Краснодарского края. Например, тур в Абхазию обойдется в 22,1 тысячи рублей, отдохнуть в Сочи предлагается за 25,2 тысячи, в Крыму — за 28,2 тысячи.

Отмечается, что поездка в Болгарию выйдет дороже. Например, за размещение в трехзвездочном отеле с питанием «только завтраки» придется заплатить 41,1 тысячи рублей.

Еще выше цены на путевки в Турцию — самый дешевый тур с вылетом с 19 по 25 сентября стоит 53,9 тысячи рублей. В стоимость входят авиаперелет, трансфер, страховка и отель категории три звезды с питанием по системе «все включено».

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители