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Армения разъяснила правила въезда для россиян

Стелла Шмель
1 час назад

В Армении обновили список правил для въезда иностранных туристов, в том числе из России. Такая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел республики.

Армения разъяснила правила въезда для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теперь дети младше 7 лет не обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Привившиеся однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" должны будут иметь при себе результаты ПЦР-теста, если они вакцинировались менее, чем за 28 дней до поездки.

Для вакцин "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" этот срок должен быть не менее 14 дней со дня ведения второй дозы.

Кроме того, теперь путешественники обязаны предъявить сертификаты вакцинации или результаты ПЦР-тестов только через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".

Документы можно подать на русском, английском и армянском языках.

Кстати, Армения и Киргизия стали самыми популярными направлениями у россиян.

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