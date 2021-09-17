Армения разъяснила правила въезда для россиян

В Армении обновили список правил для въезда иностранных туристов, в том числе из России. Такая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел республики.

Теперь дети младше 7 лет не обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Привившиеся однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" должны будут иметь при себе результаты ПЦР-теста, если они вакцинировались менее, чем за 28 дней до поездки.

Для вакцин "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" этот срок должен быть не менее 14 дней со дня ведения второй дозы.

Кроме того, теперь путешественники обязаны предъявить сертификаты вакцинации или результаты ПЦР-тестов только через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".