Россиян заинтересовал отдых на Кавказе и Урале осенью

Российские туристы массово заинтересовались походами на Кавказ и на Урал осенью. Об этом сообщается в совместном исследовании сервисов Aviasales и AliExpress, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, самым востребованным направлением для активного вида отдыха стали Кавказские горы — наибольшее количество палаточных лагерей можно встретить Приэльбрусье и Дагестане. Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно составила 5,5 тысячи рублей.

Также одним из наиболее популярных направлений оказался Урал. Чаще всего путешественники отправляются в походы в Челябинскую область, Свердловскую область и Пермский край. В эти регионы билет в обе стороны обойдется примерно 5 тысяч рублей.

Кроме того, российские туристы интересуются походами на Кольский полуостров и на Байкал, куда из Москвы можно прилететь за 6,5 и 9,5 тысячи рублей соответственно.