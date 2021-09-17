Привитые россияне смогут въехать в Эстонию без карантина

Эстония признает все медицинские препараты от коронавируса и выданные на основании вакцинации сертификаты. Об этом говорится в отчете департамента здравоохранения республики.

Фото: TourDom TourDom

Согласно тексту документа, въезд в страну для иностранцев возможен на основании любой справки о прививке от COVID-19. Главное условие, чтобы медпрепарат был официально зарегистрирован в государстве, где гражданин проходил вакцинацию.

Как уточняют в местном Минздраве, привитые интуристы освобождаются от 10-дневного карантина и необходимости сдавать перед въездом в Эстонию ПЦР-тест.

Таким образом, граждане РФ могут пересечь границу Эстонии на основании сертификата о полном прохождении вакцинации любым препаратом российского производства. В их числе «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, привитые россияне без ограничений могут принимать участие в общественных мероприятиях в Эстонии, на которые распространяются коронавирусные требования о наличии справок об отсутствии коронавируса.