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Россиянке запретили покидать Турцию из-за кражи в отеле

Lenta.ru
52 минуты назад

Уроженку Башкорстостана Алию Миллер, которая полетела отдыхать в Анталью с мужем и двумя детьми, за два дня до вылета в Россию обвинили в краже кошелька. Теперь ей запрещено покидать Турцию и она не может выехать в родную страну, сообщает Life.

Россиянке запретили покидать Турцию из-за кражи в отеле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, они всей семьей хотели поехать в торговый центр и заранее купили билеты на автобус, но перед поездкой таксисты уговорили туристов поехать на машине. Девушка пошла к стойке ресепшна в отеле, чтобы сдать билеты, но там никого не было.

«Я оглядывалась по сторонам в поисках сотрудника. Позже эти действия квалифицировали, что в этот момент я взяла кошелек, который кто-то забыл на стойке. Тот кошелек я видела. Как мне показалось, подошел кто-то из персонала и убрал его, а обвинили во всем меня», — рассказала Миллер.

Не получив назад денег за билет на автобус, она покинула отель. Вечером в номер семьи пришел начальник службы безопасности отеля. Он заявил, что один из гостей потерял кошелек и на записи с камер было видно, что именно Алия находилась рядом с местом его пропажи. Их номер обыскали, но кошелька там не нашлось.

Кроме того, сотрудники службы безопасности пересчитали деньги из ее кошелька, в котором оказалось лишь 50 долларов при том, что в украденном кошельке было 800. Россиянке запретили выезжать из страны, пока происходят разбирательства, что вынудило ее снимать квартиру за свой счет. В российском посольстве девушке посоветовали нанять адвоката, что она и сделала.

Юристы сообщили, что Миллер за данный инцидент может грозить от пяти до десяти лет тюрьмы. Потерпевшая женщина также является россиянкой, она отдыхает в Турции вместе с матерью. Однако, идти на контакт с соотечественницей женщина отказалась.

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