В соцсети заблокировали достопримечательность из-за названия

Водный канал Cockshoot Dyke в английском графстве Норфолк попал в черный список социальной сети Facebook. Об этом пишет The Sun. Все упоминания о достопримечательности оказались заблокированными, так как алгоритмы сочли его название грубым и пошлым.

Администратор Facebook-сообщества Love the Norfolk Broads Стив Берджесс рассказал, что столкнулся с этой проблемой, когда в публикации сообщил, где пришвартовал свою лодку. Этот канал — популярное место среди местных рыбаков. В итоге сообщение было удалено. Стив заметил, что в социальных сетях много действительно неприличного контента, однако под блокировку попадают совершенно безобидные вещи.