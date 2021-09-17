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Социальная сеть запретила упоминания достопримечательности из-за неприличного названия

Кристина Уколова
37 минут назад

Водный канал Cockshoot Dyke в английском графстве Норфолк попал в черный список социальной сети Facebook. Об этом пишет The Sun. Все упоминания о достопримечательности оказались заблокированными, так как алгоритмы сочли его название грубым и пошлым.

В соцсети заблокировали достопримечательность из-за названия
Фото: PixabayPixabay

Администратор Facebook-сообщества Love the Norfolk Broads Стив Берджесс рассказал, что столкнулся с этой проблемой, когда в публикации сообщил, где пришвартовал свою лодку. Этот канал — популярное место среди местных рыбаков. В итоге сообщение было удалено. Стив заметил, что в социальных сетях много действительно неприличного контента, однако под блокировку попадают совершенно безобидные вещи.

Тем временем фотограф показал аномальные облака в Исландии.

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